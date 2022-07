1 Our Lips Are Sealed Hilary Duff, Haylie Duff 2:39

2 Anywhere But Here Hilary Duff 3:31

3 Best Day Of My Life Jesse McCartney 3:13

4 Girl Can Rock Hilary Duff 3:11

5 Now You Know Hilary Duff 3:39

6 One In This World Haylie Duff 4:11

7 Crash World Hilary Duff 3:00

8 To Make You Feel My Love Josh Kelley 3:32

9 Sympathy The Goo Goo Dolls 2:48

10 Friend Kaitlyn 3:49

11 Beautiful Soul Jesse McCartney / Andy Dodd 3:58

12 I'll Be Edwin McCain 5:22

13 Fallen Mýa / MARÍA TOLEDO 3:25