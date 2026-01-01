Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Только для твоих глаз 1981

Оскар 1982 Оскар 1982
Лучшая песня к фильму
Номинант
 Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 1982 Золотой глобус 1982
Лучшая песня
Номинант
 Лучшая песня
Номинант
