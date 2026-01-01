Оповещения от Киноафиши
Награды и номинации фильма Мост Ватерлоо

Награды и номинации фильма Мост Ватерлоо 1940

Оскар 1941 Оскар 1941
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучшая оригинальная музыка к фильму
Номинант
