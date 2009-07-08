Kislorod, 2008

Притча в стиле рэп.

«Кислород» - манифест молодёжи XXI века. Десять ярких авангардных музыкально-драматических клипов с вариациями в стиле рэп на тему десяти заповедей Господних - это не что иное, как провокация устоявшихся канонов, моралей и законов.

Обращение Вырыпаева можно расценивать как угодно - вызов обществу или, наоборот, громкий крик отчаяния, важно лишь то, что оно сделано с безумной эксцентрикой, в которой благодаря музыке, декорациям и другому оформлению гармонируют вещи совершенно несовместимые.