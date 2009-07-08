Kislorod, 2008

Второй фильм знаменитого театрального режиссера Ивана Вырыпаева - киноверсия его пьесы и спектакля, поставленного 2003 году в Театре.DOC.«Кислород»– кино нового поколения. 10 мегастильных клипов, 10 комментариев к Десяти заповедям и 1 романтическая история любви, способная заставить сердце любого зрителя биться чаще, дышать глубже и чище. А чистый кислород, как вы знаете, позволяет восполнить дефицит жизненно важной энергии, успокаивает нервную систему, способствует восстановлению сил и улучшает общее настроение зрителя.
Притча в стиле рэп.
«Кислород» - манифест молодёжи XXI века. Десять ярких авангардных музыкально-драматических клипов с вариациями в стиле рэп на тему десяти заповедей Господних - это не что иное, как провокация устоявшихся канонов, моралей и законов.
Обращение Вырыпаева можно расценивать как угодно - вызов обществу или, наоборот, громкий крик отчаяния, важно лишь то, что оно сделано с безумной эксцентрикой, в которой благодаря музыке, декорациям и другому оформлению гармонируют вещи совершенно несовместимые.