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Kislorod Kislorod
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Kislorod, 2008

2008 / Россия
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19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть О фильме

Второй фильм знаменитого театрального режиссера Ивана Вырыпаева - киноверсия его пьесы и спектакля, поставленного 2003 году в Театре.DOC.

«Кислород»– кино нового поколения. 10 мегастильных клипов, 10 комментариев к Десяти заповедям и 1 романтическая история любви, способная заставить сердце любого зрителя биться чаще, дышать глубже и чище. А чистый кислород, как вы знаете, позволяет восполнить дефицит жизненно важной энергии, успокаивает нервную систему, способствует восстановлению сил и улучшает общее настроение зрителя.

Притча в стиле рэп.

«Кислород» - манифест молодёжи XXI века. Десять ярких авангардных музыкально-драматических клипов с вариациями в стиле рэп на тему десяти заповедей Господних - это не что иное, как провокация устоявшихся канонов, моралей и законов.

Обращение Вырыпаева можно расценивать как угодно - вызов обществу или, наоборот, громкий крик отчаяния, важно лишь то, что оно сделано с безумной эксцентрикой, в которой благодаря музыке, декорациям и другому оформлению гармонируют вещи совершенно несовместимые.

6.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 8 июля 2009
Премьера в мире 8 июля 2009
Прокатчик Вольга
Режиссер
Иван Вырыпаев
Иван Вырыпаев
В ролях
Алексей Филимонов
Алексей Филимонов
Каролина Грушка
Каролина Грушка
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Kislorod 1 постер
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Кадры из фильма Все кадры
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