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Босса-Нова
Киноафиша Фильмы Босса-Нова Босса-Нова, 2000: актеры и роли
Bossa Nova Босса-Нова 2000 / Бразилия / США
6.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Босса-Нова, 2000: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бруно Баррето
В ролях
Эми Ирвинг Эми Ирвинг Amy Irving Антонио Фагундес Антонио Фагундес Antônio Fagundes Алешандри Боржес Дебора Блок Débora Bloch Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
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