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Босса-Нова
Босса-Нова, 2000: актеры и роли
Bossa Nova
Босса-Нова
2000 / Бразилия / США
6.5
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Босса-Нова, 2000: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бруно Баррето
В ролях
Эми Ирвинг
Amy Irving
Антонио Фагундес
Antônio Fagundes
Алешандри Боржес
Дебора Блок
Débora Bloch
Стивен Тоболовски
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