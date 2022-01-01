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Ожерелье для моей любимой
Ожерелье для моей любимой, 1971: актеры и роли
Samkauli satrposatvis
Ожерелье для моей любимой
1971 / СССР
6.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Ожерелье для моей любимой, 1971: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Тенгиз Абуладзе
В ролях
Рамаз Гиоргобиани
Нани Брегвадзе
Эроси Манджгаладзе
Георгий Гегечкори
Рамаз Чхиквадзе
Этери Абзианидзе
Eteri Abzianidze
Кахи Кавсадзе
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