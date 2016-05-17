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Служебный роман
Отзывы о фильме «Служебный роман»
Служебный роман
1977 / СССР
8.4
Оцените
94
голоса
Рейтинг IMDb: 8.3
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марина сабурова
17 мая 2016, 12:42
Оценка
Не смотря на то, что много раз смотрела фильм по телевизору, увидеть его на большом экране - нечто невероятное! Актерская игра затягивает и все как в первый раз. Очень рекомендую!!
17 мая 2016, 12:42
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