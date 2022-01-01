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Человек-паук 2 Человек-паук 2
Киноафиша Фильмы Человек-паук 2 Человек-паук 2, 2004: актеры и роли
Spider-Man 2 Человек-паук 2 2004 / США
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25 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Человек-паук 2, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми Сэм Рэйми Sam Raimi
В ролях
Тоби Магуайр Тоби Магуайр Tobey Maguire Кирстен Данст Кирстен Данст Kirsten Dunst Альфред Молина Альфред Молина Alfred Molina Джеймс Франко Джеймс Франко James Franco Элизабет Бэнкс Элизабет Бэнкс Elizabeth Banks Брюс Кэмпбелл Брюс Кэмпбелл Bruce Campbell Розмари Харрис Rosemary Harris Джоэл МакХэйл Джоэл МакХэйл Joel McHale
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