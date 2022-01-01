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Человек-паук 2
Человек-паук 2, 2004: актеры и роли
Spider-Man 2
Человек-паук 2
2004 / США
7.0
Оцените
25
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Человек-паук 2, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми
Sam Raimi
В ролях
Тоби Магуайр
Tobey Maguire
Кирстен Данст
Kirsten Dunst
Альфред Молина
Alfred Molina
Джеймс Франко
James Franco
Элизабет Бэнкс
Elizabeth Banks
Брюс Кэмпбелл
Bruce Campbell
Розмари Харрис
Rosemary Harris
Джоэл МакХэйл
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