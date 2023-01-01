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Свидание со звездой Свидание со звездой
Киноафиша Фильмы Свидание со звездой Свидание со звездой, 2004: актеры и роли
Win a Date with Tad Hamilton! Свидание со звездой 2004 / США
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Свидание со звездой, 2004: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Лукетич Роберт Лукетич Robert Luketic
В ролях
Кейт Босуорт Кейт Босуорт Kate Bosworth Тофер Грейс Тофер Грейс Topher Grace Джош Дюамель Джош Дюамель Josh Duhamel Натан Лэйн Натан Лэйн Nathan Lane Шон Хэйс Шон Хэйс Sean Hayes Гэри Коул Гэри Коул Gary Cole Джиннифер Гудвин Джиннифер Гудвин Ginnifer Goodwin Октавия Спенсер Октавия Спенсер Octavia Spencer Эми Смарт Эми Смарт Amy Smart Стивен Тоболовски Стивен Тоболовски Stephen Tobolowsky
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