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Свидание со звездой
Свидание со звездой, 2004: актеры и роли
Win a Date with Tad Hamilton!
Свидание со звездой
2004 / США
6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.6
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Свидание со звездой, 2004: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберт Лукетич
Robert Luketic
В ролях
Кейт Босуорт
Kate Bosworth
Тофер Грейс
Topher Grace
Джош Дюамель
Josh Duhamel
Натан Лэйн
Nathan Lane
Шон Хэйс
Sean Hayes
Гэри Коул
Gary Cole
Джиннифер Гудвин
Ginnifer Goodwin
Октавия Спенсер
Octavia Spencer
Эми Смарт
Amy Smart
Стивен Тоболовски
Stephen Tobolowsky
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