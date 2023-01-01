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На 10 минут старше: виолончель
Киноафиша Фильмы На 10 минут старше: виолончель На 10 минут старше: виолончель, 2002: актеры и роли
На 10 минут старше: виолончель 2002 / Германия / Франция / Великобритания
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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На 10 минут старше: виолончель, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи Бернардо Бертолуччи Bernardo Bertolucci Майк Фиггис Майк Фиггис Mike Figgis Иржи Мензель Иржи Мензель Jiří Menzel Иштван Сабо István Szabó Клер Дени Клер Дени Claire Denis Жан-Люк Годар Жан-Люк Годар Jean-Luc Godard Фолькер Шлендорф Фолькер Шлендорф Майкл Рэдфорд Michael Radford
В ролях
Дэниел Крэйг Дэниел Крэйг Daniel Craig Тарун Беди Tarun Bedi Мария Людовика Бернарди Maria Ludovica Bernardi Чиара Масталли Валерия Бруни-Тедески Валерия Бруни-Тедески Valeria Bruni Tedeschi
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Вызов
Вызов
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