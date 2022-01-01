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Игры патриотов Игры патриотов
Киноафиша Фильмы Игры патриотов Игры патриотов, 1992: актеры и роли
Patriot Gamts Игры патриотов 1992 / США
8.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Игры патриотов, 1992: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс Филлип Нойс Phillip Noyce
В ролях
Харрисон Форд Харрисон Форд Harrison Ford Энн Арчер Энн Арчер Anne Archer Шон Бин Шон Бин Sean Bean Патрик Берджин Джеймс Эрл Джонс Джеймс Эрл Джонс James Earl Jones Рисард Харрис Джеймс Фокс Джеймс Фокс James Fox Сэмюэл Л. Джексон Сэмюэл Л. Джексон Samuel L. Jackson Полли Уокер Полли Уокер Polly Walker
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