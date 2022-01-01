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Игры патриотов
Игры патриотов, 1992: актеры и роли
Patriot Gamts
Игры патриотов
1992 / США
8.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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Игры патриотов, 1992: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Филлип Нойс
Phillip Noyce
В ролях
Харрисон Форд
Harrison Ford
Энн Арчер
Anne Archer
Шон Бин
Sean Bean
Патрик Берджин
Джеймс Эрл Джонс
James Earl Jones
Рисард Харрис
Джеймс Фокс
James Fox
Сэмюэл Л. Джексон
Samuel L. Jackson
Полли Уокер
Polly Walker
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