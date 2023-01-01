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Киноафиша Фильмы Свадьба Свадьба, 1973: актеры и роли
Wesele Свадьба 1973 / Польша
3.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Свадьба, 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда Анджей Вайда Andrzej Wajda
В ролях
Изабелла Ольшевска Даниэль Ольбрыхский Даниэль Ольбрыхский Daniel Olbrychski Марек Вальчевский Marek Walczewski
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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2023, Россия, драма
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