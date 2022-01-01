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Корчак
Корчак, 1990: актеры и роли
Korczak
Корчак
1990 / Польша / Германия / Великобритания
5.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Корчак, 1990: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Анджей Вайда
Andrzej Wajda
В ролях
Войцех Пшоняк
Wojciech Pszoniak
Ева Дальковска
Тереза Будзиш-Крыжановска
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