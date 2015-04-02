Похоже, Джеффри Эбрамсу, сценаристу убедительной психодрамы Майка Николса «Кое-что о Генри» с Харрисоном Фордом (1991), шумного и избыточного «Армагеддона» Майкла Бэя (1998) и страшноватого, но вторичного дорожного триллера Джона Даля «Ничего себе поездочка» (2001), живописание приключений суперагента Итана Ханта удалось даже лучше, чем двум его знаменитым предшественникам: Брайану Де Пальме и Джону Ву, снявшим соответственно первую и вторую части Mission: Impossible. Де Пальма и Ву творили…
ТОМ IZ THE BEST FOREVA! [✊ ] [✊ ] [✊ ]
Missison Impossible одна из моих любимых эпопей
кто такой Скала по сравнению с Крузом
и имеет он право выябываться наверное номер один по статусу на данный момент в голливуде
хорош завидовать
Забавно конечно когда он бьеться об машину и встает как не в чем не бывало,как будто не было сильнейшего удара...
и так же когда он шмякаеться об стекляное здание...
а когда в его голове должно через 4 мин взорваться бомбочка...а проходит больше...
за такое бабло можно было и что нибудь этакое навернуть✊
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