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Миссия: Невыполнима 3 Миссия: Невыполнима 3
Киноафиша Фильмы Миссия: Невыполнима 3 Отзывы о фильме «Миссия: Невыполнима 3»
Mission: Impossible III Миссия: Невыполнима 3 2006 / Германия / США
7.7 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Миссия: Невыполнима 3»

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Наша рецензия

Похоже, Джеффри Эбрамсу, сценаристу убедительной психодрамы Майка Николса «Кое-что о Генри» с Харрисоном Фордом (1991), шумного и избыточного «Армагеддона» Майкла Бэя (1998) и страшноватого, но вторичного дорожного триллера Джона Даля «Ничего себе поездочка» (2001), живописание приключений суперагента Итана Ханта удалось даже лучше, чем двум его знаменитым предшественникам: Брайану Де Пальме и Джону Ву, снявшим соответственно первую и вторую части Mission: Impossible. Де Пальма и Ву творили…

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Roma 2 апреля 2015, 12:51
ПОШЛИВЫ ВЫ ВСЕ В Ж**У

ТОМ IZ THE BEST FOREVA! [✊ ] [✊ ] [✊ ]

Missison Impossible одна из моих любимых эпопей
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Микки 2 апреля 2015, 12:51
Круз больше нравится девкам чем любой качок

кто такой Скала по сравнению с Крузом

и имеет он право выябываться наверное номер один по статусу на данный момент в голливуде

хорош завидовать
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
лиса_алиса 2 апреля 2015, 12:51
единственное что мне понравилось в фильме - это ламборджини
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Ден 2 апреля 2015, 12:51
СУПЕР! ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ФИЛЬМОВ!!!
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Гость33 2 апреля 2015, 12:51
Посмотреть конечно можно,но не чего особого...

Забавно конечно когда он бьеться об машину и встает как не в чем не бывало,как будто не было сильнейшего удара...

и так же когда он шмякаеться об стекляное здание...

а когда в его голове должно через 4 мин взорваться бомбочка...а проходит больше...

за такое бабло можно было и что нибудь этакое навернуть✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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