Киноафиша Фильмы Мост Награды и номинации фильма Мост

Награды и номинации фильма Мост 1959

Оскар 1960 Оскар 1960
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
Золотой глобус 1960 Золотой глобус 1960
Лучший фильм на иностранном языке
Победитель
