Награды и номинации фильма Солнце неспящих 1992

Берлинале 1993 Берлинале 1993
Выдающиеся художественные достижения
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992 Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Победитель
