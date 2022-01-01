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Дом мертвых
Дом мертвых, 2003: актеры и роли
House of the Dead
Дом мертвых
2003 / США
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 2.1
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Дом мертвых, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уве Болл
Uwe Boll
В ролях
Джонатан Черри
Jonathan Cherry
Тайрон Лейтсо
Tyron Leitso
Клинт Хауард
Она Гроер
Элли Корнелл
Ellie Cornell
Уилл Сэндерсон
Will Sanderson
Энука Окума
Enuka Okuma
Кира Клавелл
Kira Clavell
Соня Саломаа
Майкл Эклунд
Michael Eklund
Дэвид Палффи
David Palffy
Юрген Прохнов
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