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Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»"
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Мечтатели
Мечтатели, 2003: актеры и роли
The Dreamers
Мечтатели
2003 / Франция / Великобритания / Италия
7.5
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33
голоса
Рейтинг IMDb: 7.1
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Мечтатели, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернардо Бертолуччи
Bernardo Bertolucci
В ролях
Майкл Питт
Michael Pitt
Луи Гаррель
Louis Garrel
Ева Грин
Eva Green
Робин Ренуччи
Анна Чэнселлор
Anna Chancellor
Жан-Пьер Кальфон
Jean-Pierre Kalfon
Жан-Пьер Лео
Jean-Pierre Léaud
Валентен Мерле
Valentin Merlet
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