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Кто Вы, доктор Зорге?
Кто Вы, доктор Зорге?, 1961: актеры и роли
Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?
Кто Вы, доктор Зорге?
1961 / Франция / ФРГ / Италия / Япония
7.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Кто Вы, доктор Зорге?, 1961: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ив Чампи
В ролях
Марио Адорф
Mario Adorf
Ханса-Отто Майснер
Надин Базиль
Nadine Basile
Жак Бертье
Jacques Berthier
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