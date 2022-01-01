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Кто Вы, доктор Зорге?
Киноафиша Фильмы Кто Вы, доктор Зорге? Кто Вы, доктор Зорге?, 1961: актеры и роли
Qui êtes-vous, Monsieur Sorge? Кто Вы, доктор Зорге? 1961 / Франция / ФРГ / Италия / Япония
7.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Кто Вы, доктор Зорге?, 1961: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ив Чампи
В ролях
Марио Адорф Mario Adorf Ханса-Отто Майснер Надин Базиль Nadine Basile Жак Бертье Jacques Berthier
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