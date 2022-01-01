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Киноафиша Фильмы Любовь Паяца
Pagliacci

Любовь Паяца, 1936

1936 / Италия / Великобритания
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12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть
- по опере Р.Леонкавалло.
6.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1936
Премьера в мире 11 декабря 1936
Режиссер
Карл Груне
В ролях
Рихард Таубер
Стеффи Дюна
Диана Непер
Все актеры и съемочная группа
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