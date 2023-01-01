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Готика Готика
Киноафиша Фильмы Готика Готика, 2003: актеры и роли
Gothika Готика 2003 / США
6.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Готика, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Матье Кассовиц Матье Кассовиц Mathieu Kassovitz
В ролях
Холли Берри Холли Берри Halle Berry Пенелопа Крус Пенелопа Крус Penelope Cruz Роберт Дауни-младший Роберт Дауни-младший Robert Downey Jr. Чарлз Даттон Бронвен Мантел Бернард Хилл Bernard Hill Джон Кэрролл Линч Джон Кэрролл Линч John Carroll Lynch Эми Слоун Amy Sloan
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