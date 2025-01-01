Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Один уходит, другой остается Один уходит, другой остается, 2005: актеры и роли

Один уходит, другой остается, 2005: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Клод Берри Claude Berri
В ролях
Шарлотта Гeнcбур Шарлотта Гeнcбур Charlotte Gainsbourg Пьер Ардити Пьер Ардити Pierre Arditi Лаура Дютийель Laure Duthilleul Ноэми Львовски Ноэми Львовски Noémie Lvovsky Николя Лебовиси Николя Шойе Микаэль Юн Michaël Youn Натали Бай Натали Бай Nathalie Baye Миу Миу Миу Миу Miou-Miou Лорен Шпильфогель Laurent Spielvogel Даниель Отой Даниель Отой Daniel Auteuil Аиса Маига Аиса Маига Aïssa Maïga
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Пила Х
Пила Х
2023, США, криминал, драма, ужасы
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Чип — незаконный сын главного героя? Шокирующая теория о настоящем грехе принца из «Красавицы и чудовища»
28 лет спустя — все такие же недотепы: «Бивис и Батт-Хед» запускают новый сезон уже совсем скоро
«Это идеальное кино для воскресного вечера»: Тарантино назвал 3 любимых фильма и это не «Крестный отец» или «Гражданин Кейн»
В культовой ленте Балабанова «Брат» целых три актера снялись бесплатно: не взял денег даже «Татарин», и вот почему
«Жизнь в мегаполисе накладывает отпечаток»: стыдный «туалетный» ляп с Кэрри Брэдшоу в «И просто так» разобрал косметолог
Ума Турман могла и не сыграть в «Криминальном чтиве» Тарантино: актриса не верила в успех режиссера
Все не решаетесь посмотреть «Акиру»? Рассказываем, о чем это аниме с рейтингом 8.0 — будет понятно, кому зайдет
Не фильм, а музыкальный шедевр: топ-5 картин с саундтреком от Ханса Циммера
Эту экранизацию Богомолова с восторгом приняли на Западе: кино — тяжелейшее, но урвало «Золотого льва»
От Арису до Шляпника: ответьте на 5 вопросов, чтобы узнать кто вы из «Алисы в Пограничье» (тест)
От добрых мифических существ до злодеев: 5 дорам, в которых главные герои — кумихо
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше