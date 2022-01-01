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Маменькины сынки
Маменькины сынки, 1953: актеры и роли
Vitelloni, I
Маменькины сынки
1953 / Италия / Франция
6.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Маменькины сынки, 1953: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Федерико Феллини
Federico Fellini
В ролях
Франко Интерленги
Franco Interlenghi
Альберто Сорди
Alberto Sordi
Франко Фабрици
Franco Fabrizi
Леопольдо Триесте
Leopoldo Trieste
Риккардо Феллини
Riccardo Fellini
Леонора Руффо
Leonora Ruffo
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