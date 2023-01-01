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Скоро в прокате "Убийца «Священный паук»"
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Дюплекс
Дюплекс, 2003: актеры и роли
Duplex
Дюплекс
2003 / США / Германия
6.9
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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Дюплекс, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэнни ДеВито
Danny DeVito
В ролях
Бен Стиллер
Ben Stiller
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Айлин Эссель
Eileen Essell
Харви Фирстайн
Джастин Теру
Justin Theroux
Роберт Уиздом
Robert Wisdom
Свузи Кёрц
Swoosie Kurtz
Уоллес Шоун
Wallace Shawn
Джеймс Римар
James Remar
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