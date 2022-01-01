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Женские грезы
Женские грезы, 1955: актеры и роли
Kvinnodröm
Женские грезы
1955 / Швеция
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Женские грезы, 1955: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ингмар Бергман
Ingmar Bergman
В ролях
Эва Дальбек
Eva Dahlbeck
Гуннар Бьёрнстранд
Gunnar Björnstrand
Харриет Андерссон
Harriet Andersson
Ульф Пальме
Ulf Palme
Наима Вифстранд
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