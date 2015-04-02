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Город Эмбер: Побег Город Эмбер: Побег
Киноафиша Фильмы Город Эмбер: Побег Отзывы о фильме «Город Эмбер: Побег»
City of Ember Город Эмбер: Побег 2008 / США
7.4 Оцените
27 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Отзывы о фильме «Город Эмбер: Побег»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Режиссер Гил Кенан, дебютировавший в 2006 году восхитительным анимационным «Домом-монстром», достойно продолжил начатое, но уже в игровом кино. В определенном смысле Кенан повторяет траекторию Тима Бёртона: такое же соединение игровой драмы с мультипликацией, такое же следование однажды выбранному стилю, такая же любовь к заполняющим кадр рукотворным механизмам. Даже сценаристки у них общие: Кэролайн Томпсон, написавшая сценарий «Города Эмбера», в свое время создала для Бёртона «Эдварда…

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wryi452 2 апреля 2015, 12:51
ФУУУУ...более отстойного фильма я не видела.какие-то ессмысленные отрывки,местами до жути наивный,особенно где этого Билла Мюррея крот съел,вобщем ничего хуже я честно не видела,но детям моим понравилось
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
SlamfreeXait 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрев все эти комментарии уже не знаешь - вроде неплохо ,а вроде и ужасно ,но фильм по подсчёт вполне нормальный✊ ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Прокс 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрел этот фильм, очень понравилось. Не смотря на ваши тут комменты по поводу того что это "детский фильм".

Безусловно тема фильма уже весьма популярна в нынешнее вермя, почему? думаю у общества с его проблемами нужно спросить.

Фильм интересный все же, актеры играю отлично, они молодцы.

Было интрегующе моментами, хотя и так было понятно что герои выбируться на волю...Но интерес был.

Так что, я не увидел где там было совсем детское и где рамки определения этого?

Вполное хороший фильм.

Рекомендую.

по 10 балльной шкале ставлю: 8
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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