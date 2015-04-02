Режиссер Гил Кенан, дебютировавший в 2006 году восхитительным анимационным «Домом-монстром», достойно продолжил начатое, но уже в игровом кино. В определенном смысле Кенан повторяет траекторию Тима Бёртона: такое же соединение игровой драмы с мультипликацией, такое же следование однажды выбранному стилю, такая же любовь к заполняющим кадр рукотворным механизмам. Даже сценаристки у них общие: Кэролайн Томпсон, написавшая сценарий «Города Эмбера», в свое время создала для Бёртона «Эдварда…
Безусловно тема фильма уже весьма популярна в нынешнее вермя, почему? думаю у общества с его проблемами нужно спросить.
Фильм интересный все же, актеры играю отлично, они молодцы.
Было интрегующе моментами, хотя и так было понятно что герои выбируться на волю...Но интерес был.
Так что, я не увидел где там было совсем детское и где рамки определения этого?
Вполное хороший фильм.
Рекомендую.
по 10 балльной шкале ставлю: 8
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