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Скоро в прокате "Заклятие Абизу"
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Бассейн
Бассейн, 2003: актеры и роли
Swimming Pool
Бассейн
2003 / Франция / Великобритания
6.6
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Бассейн, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон
Francois Ozon
В ролях
Шарлотта Рэмплинг
Charlotte Rampling
Людвин Санье
Чарлз Дэнс
Марк Файоль
Marc Fayolle
Жан-Мари Ламур
Jean-Marie Lamour
Мирей Моссе
Mireille Mossé
Мишель Фо
Michel Fau
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