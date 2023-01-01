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Бассейн Бассейн
Киноафиша Фильмы Бассейн Бассейн, 2003: актеры и роли
Swimming Pool Бассейн 2003 / Франция / Великобритания
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Бассейн, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Франсуа Озон Франсуа Озон Francois Ozon
В ролях
Шарлотта Рэмплинг Шарлотта Рэмплинг Charlotte Rampling Людвин Санье Чарлз Дэнс Марк Файоль Marc Fayolle Жан-Мари Ламур Jean-Marie Lamour Мирей Моссе Mireille Mossé Мишель Фо Мишель Фо Michel Fau Жан-Клод Лека Jean-Claude Lecas
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