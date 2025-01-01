Меню
Фильмы
Бриллиантовая рука
Трейлеры фильма «Бриллиантовая рука»
Отзывы
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Выход 8
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Всеведущий читатель
Отзывы
2025, Южная Корея, боевик, приключения, драма
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Токсичный мститель
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Колбаса
Отзывы
2025, Россия, комедия
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Хайди. Моя хитрая рысь
Отзывы
2024, Германия, анимация
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Астрал. Поместье ужаса
Отзывы
2024, Мексика, ужасы
Почему Челищев делал вид, что не знает Адвоката, а похоронка опередила Званцева: две главные нестыковки в «Бандитском Петербурге»
Кто сильнее — легендарный Т-800, неуловимый Т-1000 или новый Рев-9? ИИ назвал абсолютного чемпиона
Семенчук вернулся? Кто на самом деле был его двойником в «Невском»
Крэбб, Гойл и профессор, которого не показали в фильмах: HBO нашли новых актеров для сериала «Гарри Поттер»
Самая спокойная сцена «007: Спектр» — умная отсылка к «Бесславным ублюдкам»: и только Бонд третий лишний
«Недооцененный»: в советском «Оно» снялись Крючкова и Табаков, но фильм канул в небытие — самая странная комедия СССР
В стиле «Крестного отца»: лучшие криминальные драмы, которые ничем не хуже эпика Копполы
«Очень много интриги»: в 90-х была не только «Каменская» и «Улицы разбитых фонарей» — вот еще 3 детективных сериала
Наоми Уоттс мечтает о сиквеле этой криминальной драмы Давида Кроненберга — в ней актриса сыграла русскую шпионку
«И просто так» — не конец: Сара Джессика Паркер не может отпустить Кэрри Брэдшоу — на подходе еще один проект
«Подберезовики, подосиновики, п-под-опята»: тест для фанатов кино СССР — угадайте 5 фильмов по кадрам с грибами
