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Вечеринка Плуто
Pluto's Party
Вечеринка Плуто, 1952
1952 / США
5.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
анимация
семейный
комедия
короткометражный
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о выходе в прокат
5.9
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
7 минут
Год выпуска
1952
Премьера в мире
19 сентября 1952
Режиссер
Милт Шаффер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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