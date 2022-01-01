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Храброе сердце
Храброе сердце, 1995: актеры и роли
Braveheart
Храброе сердце
1995 / США
Трейлер
8.6
Оцените
90
голосов
Рейтинг IMDb: 8.4
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Храброе сердце, 1995: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэл Гибсон
Mel Gibson
В ролях
Мэл Гибсон
Mel Gibson
Джеймс Робинсон
James Robison
Шон Лоулор
Sean Lawlor
Софи Марсо
Sophie Marceau
Энгус МакФадьен
Angus Macfadyen
Катрин МакКормак
Catherine McCormack
Брендан Глисон
Brendan Gleeson
Брайан Кокс
Brian Cox
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