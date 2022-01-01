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Отец и сын Отец и сын
Киноафиша Фильмы Отец и сын Отец и сын, 2003: актеры и роли
Father and Son Отец и сын 2003 / Нидерланды / Италия / Германия / Россия / Франция
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отец и сын, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Сокуров Александр Сокуров Alexander Sokurov
В ролях
Андрей Щетинин Andrei Shchetinin Алексей Неймышев Aleksei Nejmyshev Александр Разбаш Федор Лавров Федор Лавров Марина Засухина
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