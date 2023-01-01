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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Дом 1000 трупов
Дом 1000 трупов, 2003: актеры и роли
House of 1000 Corpses
Дом 1000 трупов
2003 / США
6.3
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Дом 1000 трупов, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Зомби
Rob Zombie
В ролях
Сид Хэйг
Sid Haig
Карен Блэк
Майкл Дж. Поллард
Michael J. Pollard
Жанна Кармен
Крис Хардуик
Том Таулз
Tom Towles
Деннис Фимпл
Dennis Fimple
Роберт Аллен Мьюкс
Шери Мун Зомби
Sheri Moon Zombie
Билл Моусли
Bill Moseley
Эрин Дэниелс
Erin Daniels
В прокате
Премьеры
Онлайн
Переводчик
Рецензия
Отзывы
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