Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дом 1000 трупов Дом 1000 трупов
Киноафиша Фильмы Дом 1000 трупов Дом 1000 трупов, 2003: актеры и роли
House of 1000 Corpses Дом 1000 трупов 2003 / США
6.3 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Дом 1000 трупов, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Роб Зомби Роб Зомби Rob Zombie
В ролях
Сид Хэйг Sid Haig Карен Блэк Майкл Дж. Поллард Michael J. Pollard Жанна Кармен Крис Хардуик Том Таулз Tom Towles Деннис Фимпл Dennis Fimple Роберт Аллен Мьюкс Шери Мун Зомби Шери Мун Зомби Sheri Moon Zombie Билл Моусли Билл Моусли Bill Moseley Эрин Дэниелс Erin Daniels
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут
2023, Россия, комедия
Зверогонщики
Зверогонщики
2023, ОАЭ / Великобритания / США, анимация, комедия, семейный
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Related video
Над судьбой мальчишки из фильма «Два Федора» пролито немало слез: вот куда он пропал
«Такая мелочь»: Кончаловский неспроста не вмешивается в скандал с Высоцкой
Прошло больше полувека: ахнете, увидев редкое фото Марка Захарова с единственной женой
Развлекала гостей танцами на бочке: с кого списали Атаманшу из «Бременских музыкантов»
Кожа да кости: такой принцессу Диану мало кто видел (честное фото)
«Серая и невзрачная»: невестку Меньшовой оплевали прямо в день свадьбы (фото)
Его боялись все советские дети, а зря: только посмотрите, как хорош Фредди Крюгер без жуткого образа
Кровь не водица: дочь Риты Осяниной из фильма «...А зори здесь тихие» засветилась в кино
Дочь Гайдая успела засветиться в кино: не поверите, кого она сыграла (фото)
Звезда «Знахаря» ушел к молоденькой: на оставшуюся с пятью детьми жену без слез не взглянешь
Совсем другой человек: удивитесь, как двойник Киркорова выглядит без грима
Точь-в-точь Лайма Вайкуле: дочь Валерии произвела фурор в Сети (фото)
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше