Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Воскрешение»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Пошел ты, Фредди
Награды и номинации фильма Пошел ты, Фредди
Награды и номинации фильма Пошел ты, Фредди 2001
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Награды
Похожие
Цитаты
Места съёмок
Золотая малина 2002
Худший фильм
Победитель
Худший режиссер
Победитель
Худшая мужская роль
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худший сценарий
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая экранная пара
Победитель
Худшая мужская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Золотая малина 2010
Худший фильм за прошедшее десятилетие
Номинант
Золотая малина 2005
Худшая "комедия" за первые 25 лет
Номинант
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Буратино
Отзывы
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Отзывы
2026, Россия, приключения, семейный
Марти Великолепный
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Убойная суббота
Отзывы
2025, США / Канада, боевик, комедия
Иллюзия обмана 3
Рецензия
Отзывы
2025, США, криминал, триллер
Добрый доктор
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Синистер. Первое проклятие
Отзывы
2025, США, ужасы
Фанаты ждали, и это свершилось: когда выйдет 1 серия 2 сезона аниме «Провожающая в последний путь Фрирен»
Один из самых обсуждаемых фильмов 2025 года вышел в цифре: вот где сейчас показывают «Авиатор» с Хабенским и Горбатовым
Жуткая тайна «Маши и Медведя»: куда исчезли курицы из первой серии — есть две версии и одна из них очень печальная
9 сериалов чаще всего смотрели на каникулах: в №1 я не сомневалась, а вот №2 удивил – наш проект почти не отстает от Netflix
Фанаты чувствовали подвох не зря: «Очень странные дела» действительно не закончены — но была ли это иллюзия Векны?
Питер Джексон берется за мегапроект по «Властелину колец»: Арвен и юный Арагорн уже есть, но осталась одна проблема
46 млн зрителей собрал самый хитовый фильм на каникулах: на ТВ и онлайн его смотрели в 17 раз больше, чем «Чебурашку 2» в кино
Я собиралась спать, но сериал «решил» иначе: это же «Настоящий детектив», но в скандинавской глубинке — к рейтингу 8,6 вопросов нет
Шварценеггер не хотел произносить «I’ll be back» в «Терминаторе» — и если разобраться, его позиция звучит логично
Я обожаю умные расследования и знаю точно - эти 10 сериалов лучшие в своем жанре за 10 лет: рейтинги зашкаливают
Эллочка-людоедка знала всего 30 слов: но только фанаты «12 стульев» вспомнят, какого не было в ее лексиконе (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667