Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нигде в Африке Нигде в Африке
Киноафиша Фильмы Нигде в Африке Фильмы похожие на Нигде в Африке
Nowhere in Africa Нигде в Африке 2001 / Германия
7.1 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Нигде в Африке

Вся информация о фильме
Из Африки
Из Африки
биография, мелодрама, драма 1985, США
7.0
Кестнер и маленький Вторник
Кестнер и маленький Вторник
драма 2016, Германия / Австрия
7.0
Ракета
Ракета
драма 2014, Австралия / Таиланд
7.0
Измеряя мир
Измеряя мир
драма 2012, Германия
6.0
Остановка на перегоне
Остановка на перегоне
драма 2011, Германия / Франция
8.0
Фальшивомонетчики
Фальшивомонетчики
криминал, драма, военный 2007, Австрия / Германия
6.0
Кто раньше умрет, тот дольше останется мертвым
Кто раньше умрет, тот дольше останется мертвым
комедия 2006, Германия
7.0
Четыре минуты
Четыре минуты
драма 2006, Германия
5.0
Белая масаи
Белая масаи
драма 2005, Германия
6.0
Цоци
Цоци
драма 2005, Великобритания / ЮАР
4.0
Ничья земля
Ничья земля
военный, комедия, драма 2001, Франция / Великобритания / Италия / Босния и Герцеговина / Словения / Бельгия
7.0
Характер
Характер
криминал, драма, детектив 1997, Бельгия / Нидерланды
7.0
За гранью тишины
За гранью тишины
семейный 1996, Германия
7.0
Коля
Коля
1996, Чехия
7.0
Нападение
Нападение
драма, исторический, мелодрама 1986, Нидерланды
7.0
Кукушка в темном лесу
Кукушка в темном лесу
военный, драма 1985, Польша / Чехословакия
6.0
Вся жизнь впереди
Вся жизнь впереди
драма 1977, Франция
7.0
Зимой будет год
Зимой будет год
драма 2008, США / Германия
7.0
Дело
Дело
драма 2021, Россия
4.0
Под электрическими облаками
Под электрическими облаками
драма 2015, Россия / Польша / Украина
5.0
Синдром Петрушки
Синдром Петрушки
драма 2014, Россия / Швейцария / Германия
7.0
Перемирие
Перемирие
драма 2009, Германия
6.0
Метеоидиот
Метеоидиот
драма 2008, Россия / Германия / Италия / Нидерланды / Финляндия
6.0
Бумажный солдат
Бумажный солдат
драма 2008, Россия
7.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше