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Певец на свадьбе
Певец на свадьбе, 1998: актеры и роли
The Wedding Singer
Певец на свадьбе
1998 / США
7.0
Оцените
18
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Певец на свадьбе, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Корачи
Frank Coraci
В ролях
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Кристин Тэйлор
Аллен Коверт
Allen Covert
Мэттью Глэйв
Matthew Glave
Алексис Аркетт
Alexis Arquette
Фрэнк Сиверо
Frank Sivero
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