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Певец на свадьбе Певец на свадьбе
Киноафиша Фильмы Певец на свадьбе Певец на свадьбе, 1998: актеры и роли
The Wedding Singer Певец на свадьбе 1998 / США
7.0 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Певец на свадьбе, 1998: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Фрэнк Корачи Фрэнк Корачи Frank Coraci
В ролях
Адам Сэндлер Адам Сэндлер Adam Sandler Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore Кристин Тэйлор Аллен Коверт Allen Covert Мэттью Глэйв Matthew Glave Алексис Аркетт Alexis Arquette Фрэнк Сиверо Frank Sivero
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