1 Two Worlds Phil Collins 3:18

2 You'll Be in My Heart Гленн Клоуз, Phil Collins / Phil Collins 1:37

3 Son of Man Phil Collins 2:44

4 Trashin' the Camp Рози О’Доннелл, Phil Collins, Cast - Tarzan / Phil Collins 2:15

5 Strangers Like Me Phil Collins 3:01

6 Two Worlds Reprise Phil Collins 0:51

7 Trashin' the Camp Phil Collins, *NSYNC / Phil Collins 2:22

8 You'll Be in My Heart Phil Collins 4:17

9 Two Worlds (Radio Version) Phil Collins 2:42

10 A Wondrous Place Марк Манчина, Phil Collins / Марк Манчина 5:17

11 Moves Like an Ape, Looks Like a Man Марк Манчина, Phil Collins / Марк Манчина 2:55

12 The Gorillas Марк Манчина, Phil Collins / Марк Манчина 4:27

13 One Family Марк Манчина, Phil Collins / Phil Collins 3:48