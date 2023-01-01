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Снег падает на кедры Снег падает на кедры
Киноафиша Фильмы Снег падает на кедры Снег падает на кедры, 1999: актеры и роли
Snow Falling on Cedars Снег падает на кедры 1999 / США
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Снег падает на кедры, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Скотт Хикс Скотт Хикс Scott Hicks
В ролях
Итан Хоук Итан Хоук Ethan Hawke Йоки Кудо Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Джеймс Кромуэлл Джеймс Кромуэлл James Cromwell
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