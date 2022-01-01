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Простая история Простая история
Киноафиша Фильмы Простая история Простая история, 1999: актеры и роли
The Straight Story Простая история 1999 / Франция / Великобритания / США
7.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Простая история, 1999: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч Дэвид Линч David Lynch
В ролях
Ричард Фарнсуорт Richard Farnsworth Сисси Спэйсек Джейн Гэллоуэй Джозеф А. Карпентер Доналд Вигерт Трэйси Мэлоуни Дэн Флэннери Dan Flannery Дженнифер Эдвардз-Хьюз Гарри Дин Стэнтон Гарри Дин Стэнтон Harry Dean Stanton
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