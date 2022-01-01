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Простая история
Простая история, 1999: актеры и роли
The Straight Story
Простая история
1999 / Франция / Великобритания / США
7.7
Оцените
14
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Простая история, 1999: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дэвид Линч
David Lynch
В ролях
Ричард Фарнсуорт
Richard Farnsworth
Сисси Спэйсек
Джейн Гэллоуэй
Джозеф А. Карпентер
Доналд Вигерт
Трэйси Мэлоуни
Дэн Флэннери
Dan Flannery
Дженнифер Эдвардз-Хьюз
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
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