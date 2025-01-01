Меню
Киноафиша Фильмы Ураган Награды и номинации фильма Ураган

Награды и номинации фильма Ураган 1999

Оскар 2000 Оскар 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 2000 Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
 Лучший режиссёр
Номинант
Берлинале 2000 Берлинале 2000
Лучший актер
Победитель
Премия Гильдии немецких артхаусных кинотеатров
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2000 Премия Гильдии киноактеров США 2000
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
