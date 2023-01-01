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Управление гневом
Управление гневом, 2003: актеры и роли
Anger Management
Управление гневом
2003 / США
6.7
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Управление гневом, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Питер Сигал
Peter Segal
В ролях
Джек Николсон
Jack Nicholson
Адам Сэндлер
Adam Sandler
Мариса Томей
Marisa Tomei
Луис Гусман
Luis Guzmán
Джонатан Лафран
Керт Фуллер
Криста Аллен
Krista Allen
Дженьюэри Джонс
January Jones
Джон Туртурро
John Turturro
Линн Тигпен
Lynne Thigpen
Нэнси Уоллз
Вуди Харрельсон
Woody Harrelson
Аллен Коверт
Allen Covert
Хизер Грэм
Heather Graham
Роджер Клеменс
Roger Clemens
Рудольф Джулиани
Rudy Giuliani
Джон Си Райли
John C. Reilly
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
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