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Кво Вадис
Кво Вадис, 2001: актеры и роли
Quo Vadis
Кво Вадис
2001 / Польша / США
5.5
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Кво Вадис, 2001: актеры и роли
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Режиссер
Ежи Кавалерович
Jerzy Kawalerowicz
В ролях
Магдалена Мельцаж
Magdalena Mielcarz
Богуслав Линда
Boguslaw Linda
Франтишек Печка
Franciszek Pieczka
Павел Делонг
Pawel Delag
Ежи Треля
Jerzy Trela
Франчишек Печка
Кшиштоф Майхжак
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Ежи Новак
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