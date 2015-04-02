Известный сценарист Шейн Блэк, автор «Смертельного оружия», «Последнего бойскаута» и «Долгого поцелуя на ночь», в «Поцелуе навылет», придуманном и срежиссированном им по мотивам романа Бретта Холлидея «Тела – там, где ты их найдешь», продолжил дело, начатое еще в «Последнем герое боевика». В обеих картинах зрителю представлено «кино про кино», снятое, если так можно выразиться, с двух сторон. То есть рассказ ведется, в общем-то, изнутри, как в обычном повествовании, но в решающих местах автор…
Полный отстой!!!Я еще дожил жо конца,а вот мои други удалились после часа просмотра!!!
Ужасный фильм не о чем!
Не ходите,время и деньги только потратите!✊
Как интересно, в постах ни одного упоминания Р. Дауни✊ . А через сколько? через два года? ЖЧ...
Дауни хорош. Далеко не Тони Старк, такой жулик-неврастеник, но обаятельный.
И Мишель Монаган вполне секси, особенно в костюмчике Санты.
8/10
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