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Известный сценарист Шейн Блэк, автор «Смертельного оружия», «Последнего бойскаута» и «Долгого поцелуя на ночь», в «Поцелуе навылет», придуманном и срежиссированном им по мотивам романа Бретта Холлидея «Тела – там, где ты их найдешь», продолжил дело, начатое еще в «Последнем герое боевика». В обеих картинах зрителю представлено «кино про кино», снятое, если так можно выразиться, с двух сторон. То есть рассказ ведется, в общем-то, изнутри, как в обычном повествовании, но в решающих местах автор…