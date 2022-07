1 Evil Rises Brian Tyler 2:26

2 Darkness Falls Brian Tyler 2:34

3 Eye Contact Brian Tyler 1:51

4 Interrogatorio Brian Tyler 2:14

5 A Bit Crispy Brian Tyler 1:22

6 25 Words Or Less Brian Tyler 1:41

7 Stay In the Light Brian Tyler 1:22

8 Lose a Tooth Brian Tyler 1:32

9 Der Zylinder Brian Tyler 2:58

10 One Kiss Brian Tyler 1:58

11 Let There Be Light Sort Of Brian Tyler 1:08

12 We Are Safe In Here Brian Tyler 0:38

13 We Are Not Safe In Here Brian Tyler 0:43

14 Aftermath Brian Tyler 1:29

15 Overhead Brian Tyler 0:57

16 Consultation Brian Tyler 2:12

17 Utter Darkness Brian Tyler 1:29

18 That Has Got To Hurt Brian Tyler 1:25

19 Kyle and Michael Brian Tyler 2:30

20 Perception Tank Brian Tyler 1:39

21 Blood Red Herring Brian Tyler 0:45

22 Meet the Tooth Fairy Brian Tyler 2:49

23 Reading the Legend Brian Tyler 0:44

24 Is This Kyle Walsh? Brian Tyler 1:53

25 The Mask Brian Tyler 1:03