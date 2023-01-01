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Люди Икс 2 Люди Икс 2
Киноафиша Фильмы Люди Икс 2 Люди Икс 2, 2003: актеры и роли
X-Men 2 Люди Икс 2 2003 / США
7.2 Оцените
23 голоса Рейтинг IMDb: 7.4
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Люди Икс 2, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер Брайан Сингер Bryan Singer
В ролях
Патрик Стюарт Патрик Стюарт Patrick Stewart Хью Джекман Хью Джекман Hugh Jackman Иэн МакКеллен Иэн МакКеллен Ian McKellen Холли Берри Холли Берри Halle Berry Фамке Янссен Фамке Янссен Famke Janssen Джеймс Марсден Джеймс Марсден James Marsden Ребекка Ромин Ребекка Ромин Rebecca Romijn Аарон Стэнфорд Аарон Стэнфорд Aaron Stanford Анна Пакуин Анна Пакуин Anna Paquin Брюс Дэвисон Брюс Дэвисон Bruce Davison Шон Эшмор Шон Эшмор Shawn Ashmore Брайан Кокс Брайан Кокс Brian Cox Келли Ху Келли Ху Kelly Hu Кэйти Стюарт Алан Камминг Алан Камминг Alan Cumming
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