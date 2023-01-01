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Люди Икс 2
Люди Икс 2, 2003: актеры и роли
X-Men 2
Люди Икс 2
2003 / США
7.2
Оцените
23
голоса
Рейтинг IMDb: 7.4
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Люди Икс 2, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Брайан Сингер
Bryan Singer
В ролях
Патрик Стюарт
Patrick Stewart
Хью Джекман
Hugh Jackman
Иэн МакКеллен
Ian McKellen
Холли Берри
Halle Berry
Фамке Янссен
Famke Janssen
Джеймс Марсден
James Marsden
Ребекка Ромин
Rebecca Romijn
Аарон Стэнфорд
Aaron Stanford
Анна Пакуин
Anna Paquin
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
Шон Эшмор
Shawn Ashmore
Брайан Кокс
Brian Cox
Келли Ху
Kelly Hu
Кэйти Стюарт
Алан Камминг
Alan Cumming
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