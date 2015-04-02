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Мститель Мститель
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The Spirit Мститель 2009 / США
5.5 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Мститель»

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Наша рецензия

Логика российских прокатчиков, как ей и подобает, с некоторым трудом поддается логическому объяснению. Остается не вполне понятным, зачем при таком количестве «Мстителей» (взять хотя бы две версии The Punisher, снятые Марком Голдблаттом и Джонатаном Хенсли в 1989 и 2004 годах соответственно) выкатывать на экран еще одного, который к тому же в оригинале именуется The Spirit. Учитывая название свежеснятого опуса, гораздо логичнее было бы окрестить его «Неуловимым…

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JoeCrazy 2 апреля 2015, 12:51
Если это будет в Стиле Город грехов Я буду ходить каждый день в кино пока он будет идти :))))))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Андрей 11 апреля 2020, 11:40
Оценка
нудятина какая-то! еле досмотрел!
2 балла из 10ти!
какие прекрасные актрисы в фильме!!! как они сюда попали!? ;))
фильм похож на "город грехов", "кто подставил кролика Роджера" и что-то еще
11 апреля 2020, 11:40 Ответить
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