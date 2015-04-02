Логика российских прокатчиков, как ей и подобает, с некоторым трудом поддается логическому объяснению. Остается не вполне понятным, зачем при таком количестве «Мстителей» (взять хотя бы две версии The Punisher, снятые Марком Голдблаттом и Джонатаном Хенсли в 1989 и 2004 годах соответственно) выкатывать на экран еще одного, который к тому же в оригинале именуется The Spirit. Учитывая название свежеснятого опуса, гораздо логичнее было бы окрестить его «Неуловимым…
2 балла из 10ти!
какие прекрасные актрисы в фильме!!! как они сюда попали!? ;))
фильм похож на "город грехов", "кто подставил кролика Роджера" и что-то еще
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