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Киноафиша Фильмы Адаптация Адаптация, 2002: актеры и роли
Adaptation. Адаптация 2002 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Адаптация, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Джонз Spike Jonze
В ролях
Николас Кейдж Николас Кейдж Nicolas Cage Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Джон Кьюсак Джон Кьюсак John Cusack Тильда Суинтон Тильда Суинтон Tilda Swinton Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Сара Сеймур Питер Джейсон Питер Джейсон Peter Jason Мэгги Джилленхол Мэгги Джилленхол Maggie Gyllenhaal Джон Малкович Джон Малкович John Malkovich Спайк Джонз Spike Jonze
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