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Адаптация
Адаптация, 2002: актеры и роли
Adaptation.
Адаптация
2002 / США
6.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Адаптация, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Спайк Джонз
Spike Jonze
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Мэрил Стрип
Meryl Streep
Крис Купер
Chris Cooper
Джон Кьюсак
John Cusack
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Крис Купер
Chris Cooper
Сара Сеймур
Питер Джейсон
Peter Jason
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Джон Малкович
John Malkovich
Спайк Джонз
Spike Jonze
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