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Как стать принцессой
Как стать принцессой, 2001: актеры и роли
The Princess Diaries
Как стать принцессой
2001 / США
7.8
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.3
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Как стать принцессой, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл
Garry Marshall
В ролях
Энн Хэтэуэй
Anne Hathaway
Джули Эндрюс
Julie Andrews
Гектор Элизондо
Hector Elizondo
Хезер Матараццо
Heather Matarazzo
Мэнди Мур
Mandy Moore
Кэролин Гудолл
Роберт Шварцман
Эрик фон Деттен
Erik von Detten
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