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Как стать принцессой Как стать принцессой
Киноафиша Фильмы Как стать принцессой Как стать принцессой, 2001: актеры и роли
The Princess Diaries Как стать принцессой 2001 / США
7.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Как стать принцессой, 2001: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Гэрри Маршалл Гэрри Маршалл Garry Marshall
В ролях
Энн Хэтэуэй Энн Хэтэуэй Anne Hathaway Джули Эндрюс Джули Эндрюс Julie Andrews Гектор Элизондо Гектор Элизондо Hector Elizondo Хезер Матараццо Heather Matarazzo Мэнди Мур Мэнди Мур Mandy Moore Кэролин Гудолл Роберт Шварцман Эрик фон Деттен Erik von Detten
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