Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мегалодон"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Мир Уэйна 2
Мир Уэйна 2, 1993: актеры и роли
Wayne's World 2
Мир Уэйна 2
1993 / США
6.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
Мир Уэйна 2, 1993: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Серджик
Stephen Surjik
В ролях
Майк Майерс
Mike Myers
Данэ Карви
Кристофер Уокен
Christopher Walken
Тиа Каррере
Tia Carrere
Ральф Браун
Ralph Brown
Стивен Тайлер
Steven Tyler
Ким Бейсингер
Kim Basinger
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Хэзер Локлир
Heather Locklear
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
14+: Продолжение
Отзывы
2023, Россия, мелодрама
Джон Уик 4
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Рецензия
Отзывы
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Отзывы
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мама мафия
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия
Яга и книга заклинаний
Отзывы
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Аватар 2: Путь воды
Рецензия
Отзывы
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Отзывы
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Рецензия
Отзывы
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Рецензия
Отзывы
2022, США, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт