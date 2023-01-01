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Симона Симона
Киноафиша Фильмы Симона Симона, 2002: актеры и роли
S1m0ne Симона 2002 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Симона, 2002: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Никкол Эндрю Никкол Andrew Niccol
В ролях
Аль Пачино Аль Пачино Al Pacino Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Эван Рэйчел Вуд Эван Рэйчел Вуд Evan Rachel Wood Джейсон Шварцман Джейсон Шварцман Jason Schwartzman Вайнона Райдер Вайнона Райдер Winona Ryder Прюитт Тэйлор Винс Прюитт Тэйлор Винс Pruitt Taylor Vince Джей Мор Джей Мор Jay Mohr Рон Перкинс Ron Perkins Ребекка Ромин Ребекка Ромин Rebecca Romijn Рэйчел Робертс Рэйчел Робертс Rachel Roberts
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