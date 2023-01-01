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Симона
Симона, 2002: актеры и роли
S1m0ne
Симона
2002 / США
6.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.1
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Симона, 2002: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Эндрю Никкол
Andrew Niccol
В ролях
Аль Пачино
Al Pacino
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Эван Рэйчел Вуд
Evan Rachel Wood
Джейсон Шварцман
Jason Schwartzman
Вайнона Райдер
Winona Ryder
Прюитт Тэйлор Винс
Pruitt Taylor Vince
Джей Мор
Jay Mohr
Рон Перкинс
Ron Perkins
Ребекка Ромин
Rebecca Romijn
Рэйчел Робертс
Rachel Roberts
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