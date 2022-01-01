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Грибной человек
Грибной человек, 1980: актеры и роли
Hombre de los hongos, El
Грибной человек
1980 / Мексика
7.4
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.2
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Грибной человек, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Роберто Гальвадон
В ролях
Филип Майкл Томас
Philip Michael Thomas
Сандра Мосаровски
Sandra Mozarowsky
Исела Вега
Isela Vega
Адольфо Марсиллах
Офелия Медина
Ofelia Medina
Фернандо Альенде
Fernando Allende
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